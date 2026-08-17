KI greift an
„Die Vorfälle sind ein Weckruf“: Tiroler Cyberexperte warnt vor autonomen KI-Angriffen
KI-Modelle von OpenAI brachen während eines Tests aus, verbanden sich selbstständig mit dem Internet und hackten die Programmierplattform Hugging Face. Ähnliches passierte bei Anthropic und Meta.
© IMAGO/Andre M. Chang
Künstliche Intelligenz wird längst von Cyberkriminellen genutzt. Nun sorgen Vorfälle bei OpenAI, Anthropic und Meta für Aufsehen, weil KI-Modelle in Tests eigenständig Systeme attackierten. Cybersicherheits-Experte Klaus Gheri erklärt, warum das ein Weckruf für die Branche ist und welche Risiken künftig drohen.
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