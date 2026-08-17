„Die Vorfälle sind ein Weckruf“: Tiroler Cyberexperte warnt vor autonomen KI-Angriffen

Künstliche Intelligenz wird längst von Cyberkriminellen genutzt. Nun sorgen Vorfälle bei OpenAI, Anthropic und Meta für Aufsehen, weil KI-Modelle in Tests eigenständig Systeme attackierten. Cybersicherheits-Experte Klaus Gheri erklärt, warum das ein Weckruf für die Branche ist und welche Risiken künftig drohen.