Seil gerissen: Canyoning-Guide stürzte in Haiminger Klamm mehrere Meter ab

Haiming – Ein Canyoning-Guide ist am Montagvormittag in Haiming schwer verunglückt, berichtet die Polizei. Der 29-Jährige seilte sich gegen 11.30 Uhr in der Alpenrosenklamm mit einem Fixseil ab. Dabei riss plötzlich der Mantel des Seils und der Mann stürzte aus einer Höhe von sechs bis sieben Metern auf den Felsboden.