In Klinik geflogen
Seil gerissen: Canyoning-Guide stürzte in Haiminger Klamm mehrere Meter ab
Haiming – Ein Canyoning-Guide ist am Montagvormittag in Haiming schwer verunglückt, berichtet die Polizei. Der 29-Jährige seilte sich gegen 11.30 Uhr in der Alpenrosenklamm mit einem Fixseil ab. Dabei riss plötzlich der Mantel des Seils und der Mann stürzte aus einer Höhe von sechs bis sieben Metern auf den Felsboden.
Ein Rettungshubschrauber barg den Verletzten per Tau und brachte ihn in die Klinik Innsbruck. (TT.com)