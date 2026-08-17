Wollte aufspringen: Vierjähriger Bub geriet in Mayrhofen unter Motorkarren

Mayrhofen – Ein verletzter Bub musste nach einem Unfall am Montagnachmittag in Mayrhofen in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei lenkte der 36-jährige Vater des Kindes gegen 14 Uhr einen Motorkarren von einer Hauseinfahrt in eine Gemeindestraße.