Vater fuhr rückwärts
Wollte aufspringen: Vierjähriger Bub geriet in Mayrhofen unter Motorkarren
Mayrhofen – Ein verletzter Bub musste nach einem Unfall am Montagnachmittag in Mayrhofen in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei lenkte der 36-jährige Vater des Kindes gegen 14 Uhr einen Motorkarren von einer Hauseinfahrt in eine Gemeindestraße.
Plötzlich lief der Vierjährige hinter einem geparkten Auto hervor, versuchte auf den Motorkarren aufzuspringen, stürzte und geriet unter das Fahrzeug. Wie schwer die Verletzungen des Kindes sind, war zunächst unklar. (TT.com)