AT-Alert in Zirl löst Irritationen aus: Entwarnung kam, Warnung jedoch nicht

Seit fast zwei Wochen ist das Thema Trinkwasser in Zirl Gegenstand von Diskussionen. Für Kritik sorgte mehrfach, wie die Gemeinde ihre Bürger über Gefahren im Trinkwasser gewarnt hat. Dass die Entwarnung jetzt über einen AT-Alert ausgesendet wurde, löst erneut Kopfschütteln aus.