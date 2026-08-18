Trinkwasser wieder genießbar
AT-Alert in Zirl löst Irritationen aus: Entwarnung kam, Warnung jedoch nicht
Der AT-Alert dient dazu, die Bevölkerung bei möglichen Gefahren rasch und zielgerichtet zu informieren.
© BARBARA GINDL
Seit fast zwei Wochen ist das Thema Trinkwasser in Zirl Gegenstand von Diskussionen. Für Kritik sorgte mehrfach, wie die Gemeinde ihre Bürger über Gefahren im Trinkwasser gewarnt hat. Dass die Entwarnung jetzt über einen AT-Alert ausgesendet wurde, löst erneut Kopfschütteln aus.
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