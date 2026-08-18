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Kommentar
Bauern werden nicht überfördert
Kommentarvon Peter Nindler
Agrarhilfen, auch für nicht versicherte Bauern, sind notwendig; die Folgen der Dürre gehen weit über Ernteausfälle hinaus. Doch Ideologie und nicht mehr zeitgemäße Positionen bremsen.
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