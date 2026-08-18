„Man fühlt sich nicht mehr alleine“: Wie der Verein lilawohnt Frauen in Nöten hilft

Seit über 40 Jahren hilft lilawohnt Frauen in existenziellen Notlagen. Eine Betroffene hat Gewalt in ihrer Familie erlebt, über eine Schutzwohnung des Vereins gelang ihr ein Neuanfang. Heute lebt sie in ihrer eigenen Wohnung und ermutigt betroffene Frauen, sich Hilfe zu holen und den Schritt in ein selbstbestimmtes Leben zu wagen.