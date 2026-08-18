Totalsperre als Folge
Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Frontalkollision auf Inntalautobahn bei Mötz
Die Feuerwehren Silz, die Rettungen aus Telfs und Imst mit jeweils einem Notarzt und einem Rettungswagen waren vor Ort. Auch der Rettungshubschrauber „Christophorus 5“ war im Einsatz.
© TT/Liebl
Die Inntalautobahn (A12) war aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls Dienstagfrüh auf Höhe der Ausfahrt Mötz rund zwei Stunden komplett gesperrt. Bei der Frontalkollision kam eine Frau ums Leben, ein Mann wurde schwer verletzt.