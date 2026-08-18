Totalsperre als Folge
Frontalkollision auf Inntalautobahn bei Mötz: Eine Person starb, eine weitere wurde schwer verletzt
Die Feuerwehren Silz, die Rettungen aus Telfs und Imst mit jeweils einem Notarzt und einem Rettungswagen waren vor Ort. Auch der Rettungshubschrauber „Christophorus 5“ war im Einsatz.
© TT/Liebl
Die Inntalautobahn (A12) war aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls Dienstagfrüh auf Höhe der Ausfahrt Mötz rund zwei Stunden komplett gesperrt. Bei der Frontalkollision kam eine Frau ums Leben, eine weitere wurde schwer verletzt.