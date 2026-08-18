Rätsel um zwei Vermisste
Nach Sichtung von Person im Inn: Suchgebiet soll von Drohne überflogen werden
Die Wasserrettung Innsbruck und Landeck waren an der Suchaktion auf dem Wasser den ganzen Montag über im Einsatz.
© TT/LIEBL DANIEL
Ein groß angelegter Sucheinsatz am Inn und an der Ötztaler Ache blieb am Montag ohne Erfolg. Ausgelöst wurde der Einsatz aufgrund einer im Wasser gesichteten Person. Ab dem späten Dienstagvormittag soll mit einer Drohne der Sichtungsbereich bei Silz erneut abgeflogen werden.