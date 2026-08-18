Akolenker geriet in Landeck auf Gehsteig: Mutter zog Tochter gerade noch rechtzeitig zur Seite

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Landeck eine Frau und ihre beiden Kinder gefährdet. Die Mutter konnte eine Kollision verhindern, indem sie ihre sechsjährige Tochter rechtzeitig zur Seite zog.

Landeck – Eine 32-jährige Frau hat am Montagabend in Landeck eine Kollision zwischen einem Auto und ihrer sechsjährigen Tochter verhindert. Ein 42-jähriger Autofahrer war zuvor auf einen Gehsteig auf einer Brücke geraten, auf dem sich die Frau mit ihren beiden Kindern befand.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am frühen Abend gegen 18 Uhr. Laut Beamten befuhr der 42-jährige Slowene mit seinem Wagen den auf einer Brücke verlaufenden Gehsteig. Dort war gerade die 32-Jährige mit ihren beiden Kindern im Alter von vier und sechs Jahren unterwegs.

Frau zog Tochter zur Seite

Als der Mann die Familie bemerkte, lenkte er sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn. Die Frau zog ihre sechsjährige Tochter rechtzeitig zur Seite und verhinderte damit wohl eine Kollision mit dem Auto.