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Heikler Einsatz
Brand im Frühverkehr am Bahnhof in Telfs: Feuerwehr bei PV-Anlage gefordert
Kurz nach 8 Uhr Früh rückte die Feuerwehr zur Brandbekämpfung an.
© Renate Perktold
Von Renate Perktold
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