Heikler Einsatz

Brand im Frühverkehr am Bahnhof in Telfs: Feuerwehr bei PV-Anlage gefordert

Kurz nach 8 Uhr Früh rückte die Feuerwehr zur Brandbekämpfung an.
© Renate Perktold
Renate Perktold

Von Renate Perktold