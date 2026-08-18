Bewohner hörte Knall: E-Bike-Akku geriet in Schwaz in Brand

Schwaz – Ein brennender Akku eines E-Bikes hat am Dienstagmorgen in Schwaz für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein 42-jähriger Mann konnte die Flammen jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.

Wie die Polizei per Aussendung berichtet, hörte der Mann kurz vor 7 Uhr einen lauten Knall vor seinem Haus. Als er nach draußen ging, bemerkte er, dass der in einer Box gelagerte Fahrradakku in Brand geraten war.