Bewohner hörte Knall: E-Bike-Akku geriet in Schwaz in Brand
Schwaz – Ein brennender Akku eines E-Bikes hat am Dienstagmorgen in Schwaz für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein 42-jähriger Mann konnte die Flammen jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.
Wie die Polizei per Aussendung berichtet, hörte der Mann kurz vor 7 Uhr einen lauten Knall vor seinem Haus. Als er nach draußen ging, bemerkte er, dass der in einer Box gelagerte Fahrradakku in Brand geraten war.
Der 42-Jährige warf zunächst einen Fußabstreifer über die Flammen und zog die Box aus dem Carport in die Einfahrt. Anschließend begann er sofort, den Brand mit einem Wasserschlauch zu löschen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand auch kein weiterer Sachschaden. (TT.com)