Eine starke Marke trägt jetzt ihren eigenen Namen

Aus Kelebek Cosmetics wird Mona’s Beauty & Ästhetik: Neuer Name. Neues Logo. Alles andere bleibt vertraut.

Anfang 2023 habe ich, Mona Larcher, Kelebek Cosmetics in Innsbruck von Monika Köck übernommen. Für mich war das kein Start in der Beauty-Branche: Bereits seit 2016 bin ich im Permanent-Make-up-Bereich tätig. Nach über drei Jahren ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, dem Studio auch nach außen meine persönliche Handschrift zu geben: Kelebek Cosmetics wird zu Mona’s Beauty & Ästhetik.

„Das Studio, die Behandlungen und meine persönliche Betreuung bleiben. Nur der Name ist neu.“ Mona Larcher, Mona`s Beauty & Ästhetik

Die wichtigste Nachricht für meine Kundinnen ist: Sie müssen nichts neu kennenlernen – außer meinen Namen. Ich bleibe dieselbe Ansprechpartnerin, das Studio bleibt, die Behandlungen bleiben und auch die persönliche Betreuung bleibt genauso, wie Sie sie kennen. Bei mir geht es nicht einfach um Beauty-Behandlungen, sondern um mehr Leichtigkeit, Zeit und Wohlgefühl im Alltag:

★ Permanent Make-up – gepflegt aussehen, schon beim Aufstehen, mit weniger täglichem Schminkaufwand.

★ Laser-Haarentfernung – langfristig weniger Rasieren, keine Stoppeln und mehr Freiheit für glatte, gepflegte Haut.

★ Slimyonik AIR Bodystyler – bewusste Wohlfühlzeit für sich und ein gutes Körpergefühl.

Mona’s Beauty & Ästhetik – Neuer Name. Neues Logo. Vertraute Hände. Alles, was Sie an Kelebek Cosmetics geschätzt haben, bleibt. Nur der Name zeigt jetzt, wer das Studio seit 2023 mit eigener Handschrift weiterführt.

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Mona`s Beauty & Ästhetik

Innstraße 10