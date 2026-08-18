Polizei bittet um Hinweise
Vandalen richteten Schaden in unbewohntem Bauernhaus im Brixental an
Brixen i. Th. – Mehrere tausend Euro Schaden haben Vandalen bei einem unbewohnten Bauernhaus in Brixen im Thale verursacht. Die Unbekannten sollen sich zwischen 3. und 17. August Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben, berichtet die Polizei. Sie beschädigten eine Innentür, besprühten Gebäudeteile und Bilder mit Farbe und schlugen mehrere Fensterscheiben ein.
Die Polizeiinspektion Westendorf ersucht nun um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 7209. (TT.com)