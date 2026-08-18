Vandalen richteten Schaden in unbewohntem Bauernhaus im Brixental an

Brixen i. Th. – Mehrere tausend Euro Schaden haben Vandalen bei einem unbewohnten Bauernhaus in Brixen im Thale verursacht. Die Unbekannten sollen sich zwischen 3. und 17. August Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben, berichtet die Polizei. Sie beschädigten eine Innentür, besprühten Gebäudeteile und Bilder mit Farbe und schlugen mehrere Fensterscheiben ein.