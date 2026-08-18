Fußgängerin in Kitzbühel von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Dienstagmorgen wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Kitzbühel schwer verletzt. Ein 56-Jähriger war gegen 8.20 Uhr mit seinem Auto auf der B161 in Richtung Jochberg unterwegs.

Im Bereich der Hornbachkreuzung betrat eine Fußgängerin die Fahrbahn. Ob sie dabei auf den dortigen Schutzweg ging oder nicht, ist laut Angaben der Polizei noch nicht geklärt.