Protest gegen geplante Stromleitung wächst: „So viel Strom brauchen wir gar nicht“

Die Austrian Power Grid (APG) will quer durch Kärnten und einen Teil Osttirols eine 380-kV-Leitung neu errichten. 14 Bürgerinitiativen wollen das verhindern. Sie befürchten die Zerstörung der Natur, übertriebene Kapazitäten und explodierende Netzkosten. Bei einer zweiten Stromleitung durch Osttirol waren die Leitungsgegner schon erfolgreich.