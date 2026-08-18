APG will Milliarden investieren
Protest gegen geplante Stromleitung wächst: „So viel Strom brauchen wir gar nicht“
Robert Moser und Sandra Stocker gehören zur Bewegung „Stop380kV-Osttirol“. Vier Gemeinden im Bezirk Lienz schließen sich dem Protest an.
© Catharina Oblasser
Die Austrian Power Grid (APG) will quer durch Kärnten und einen Teil Osttirols eine 380-kV-Leitung neu errichten. 14 Bürgerinitiativen wollen das verhindern. Sie befürchten die Zerstörung der Natur, übertriebene Kapazitäten und explodierende Netzkosten. Bei einer zweiten Stromleitung durch Osttirol waren die Leitungsgegner schon erfolgreich.
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