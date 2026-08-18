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Wie angekündigt
Stiftungsrat Westenthaler bekämpft die Wahl des neuen ORF-Chefs Clemens Pig
Peter Westenthaler hat Beschwerde gegen die ORF-Wahl eingereicht.
© APA/Hochmuth
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