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Gefälschte Unterlagen und Co.
Angriff auf Justiz: Grasser-Urteil sollte „gekippt“ werden
Grasser sitzt seit Anfang des Jahres im „elektronisch überwachten Hausarrest“, trägt also eine Fußfessel.
© APA/HANS KLAUS TECHT
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