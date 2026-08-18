Schwerer Sozialbetrug in Kufstein: Frau erschlich sich zehntausende Euro

Falsche oder unvollständige Wohn-, Familien- und Haushaltsverhältnisse: So hat sich eine 35-Jährige im Bezirk Kufstein im Zeitraum von Oktober 2021 bis Oktober 2024 höhere Sozialleistungen erschlichen. Dadurch erhielt die Bulgarin zunächst unrechtmäßig erhöhte Leistungen aus der Tiroler Mindestsicherung und in Folge Unterhaltsvorschussleistungen, die ihr gewährt und ausgezahlt wurden. Es entstand ein Vermögensschaden von mehreren zehnhtausenden Euro. (TT)