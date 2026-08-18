Gewerkschaft fordert: Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen

Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden, obwohl sie es könnten, sollen in einen Topf einzahlen, fordert die Gewerkschaft. Die Wirtschaft spricht von „Polemik“ und einer unnötigen „Strafsteuer“.

Während die Wirtschaft einen Lehrlingsmangel beklagt, suchen tausende Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Daher brauche es eine Lehrlingsoffensive, die unter anderem einen Ausbildungsfonds umfasse, fordern Reinhold Binder, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) und Bundesjugendsekretär Matthias Hauer. Wer Lehrlinge ausbilden könnte, es aber nicht tue, sollte in den Topf einzahlen, Ausbildungsbetriebe sollten hingegen profitieren.

Im Vorjahr gab es 5500 Jugendliche, die vergeblich eine Lehrstelle gesucht haben. Rechnet man jene hinzu, die sich in einer Schulung oder einer überbetrieblichen Ausbildung befanden, benötigten rund 20.000 Jugendliche einen regulären Ausbildungsplatz, teilten die Gewerkschafter mit.

Gleichzeitig sank die Zahl der aktiven Lehrbetriebe von 38.132 im Jahr 2007 auf 25.168 Betriebe bis Ende 2025. Bei den offenen Lehrstellen gibt es jedoch regionale Unterschiede: Während in den westlichen Bundesländern Lehrlinge gesucht werden, mangle es in den östlichen Bundesländern – vor allem in Wien – an entsprechenden Ausbildungsplätzen.

WKÖ: „Strafsteuer“ ist keine Lösung

Die Wirtschaftskammer geißelt die Gewerkschafts-Idee als „Strafsteuer“ für Unternehmen ohne Lehrlinge. „Solche Ideen ändern nichts an der Demografie. Viele Unternehmen können keine Lehrlinge ausbilden, weil sie schlicht keine geeigneten Bewerbungen haben“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Eine „Lehrstellenlücke“ gebe es nur in Wien und geringfügig in Niederösterreich. In allen anderen Bundesländern bleiben Lehrstellen unbesetzt, so Denk. AMS-Daten von Ende Juli 2026 würden österreichweit um 1744 mehr offen gemeldete Lehrstellen als Lehrstellensuchende ausweisen. Vor allem in Oberösterreich, Tirol und Salzburg hätten Betriebe große Schwierigkeiten, Lehrlinge zu finden. „Wir haben kein generelles Lehrstellenproblem, sondern ein regionales Missverhältnis von Angebot und Nachfrage“, so Denk.

Auf dem Lehrstellenmarkt gebe es nicht nur regionale Unterschiede, merkte Helmut Mahringer, Ökonom des Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) an. Das Lehrstellenangebot hänge auch von der Konjunktur ab sowie vom Geschlecht und den einzelnen Berufen.

„Unsolidarisch, kurzsichtig“

Um mehr Fachkräfte auszubilden und die Lehrstellenlücke zu verkleinern, bedürfe es mehrerer Maßnahmen, sagt Gewerkschafter Binder. Das Geld aus dem Ausbildungsfonds, der von Betrieben gespeist werden soll, müsse an Betriebe fließen, die in hochwertige Ausbildung investieren, so der Vorschlag der Gewerkschafter. „Wenn sich 86 Prozent der Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen, aber später die fertig ausgebildeten Fachkräfte der restlichen 14 Prozent abwerben, ist dies unsolidarisch und ökonomisch kurzsichtig“, sagte Binder. Um welche Beträge es sich dabei handeln soll, ist Binder zufolge noch offen.

Für Ausbildnerinnen und Ausbildner in den Betrieben sollte es eine verpflichtende Weiterbildung geben, ist eine weitere Forderung. Strengere Kontrollen und spürbare Konsequenzen sollte es bei Verstößen – etwa gegen das Arbeitszeitgesetz und den Jugendschutz – geben. Hinzu sollte die Lehre durch „faire Einkommen und Boni“ attraktiver werden.

Betriebe wollen ausbilden

An den Betrieben liege es nicht, merkte die WKO an: Die Hälfte der Betriebe (30 Prozent sicher, weitere 23 Prozent vielleicht) würde mehr Lehrlinge ausbilden, wenn sie ausreichend geeignete und interessierte Jugendliche finden könnten. Unter jenen Betrieben, die bereits ausbilden, wollten sogar fast 70 Prozent (48 Prozent sicher und 20 Prozent vielleicht) mehr Lehrlinge aufnehmen.

Allerdings würden viele Betriebe keine Lehrlinge finden – und knapp die Hälfte der ausbildenden Betriebe würden nur einen Lehrling beschäftigen, so die Wirtschaftskammer (WKO). Zudem verlagere sich die Ausbildung zunehmend von kleineren hin zu größeren Betrieben, während die Zahl der Lehrlinge pro Betrieb steige.

Hohe Kosten, weniger Förderung