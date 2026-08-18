Verlor Kontrolle
Sekundenschlaf auf Drautalstraße: Motorradfahrer und Beifahrerin überschlugen sich
Wegen eines Sekundenschlafs verunfallten ein 59-jähriger Motorradfahrer und seine Beifahrerin am Dienstagvormittag auf der Drautalstraße. Der Mann lenkte gegen 11.05 Uhr das Fahrzeug von Sillian kommend Richtung Lienz. Im Gemeindegebiet von Leisach-Gries verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad, kam rechts von der Straße ab und prallte gegen einen herausragenden Kanaldeckel.
Das Motorrad überschlug sich, der Lenker und die gleichaltrige Beifahrerin wurden zu Boden geschleudert. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Der Lenker kam mit leichten Abschürfungen davon. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. (TT)