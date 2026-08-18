Sekundenschlaf auf Drautalstraße: Motorradfahrer und Beifahrerin überschlugen sich

Wegen eines Sekundenschlafs verunfallten ein 59-jähriger Motorradfahrer und seine Beifahrerin am Dienstagvormittag auf der Drautalstraße. Der Mann lenkte gegen 11.05 Uhr das Fahrzeug von Sillian kommend Richtung Lienz. Im Gemeindegebiet von Leisach-Gries verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad, kam rechts von der Straße ab und prallte gegen einen herausragenden Kanaldeckel.