12-Jähriger stürzte beim Abstieg vom Gänsekragen im Ötztal rund 20 Meter ab

Bei einer Wanderung in Längenfeld ist am Dienstag ein zwölfjähriger Niederländer über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Der Bub wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Längenfeld – Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr auf dem markierten Wanderweg vom Gänsekragen in Richtung Winnebachseehütte. Dort war ein 46-jähriger Niederländer gemeinsam mit seinem zwölfjährigen Sohn unterwegs. Gegen 9.30 Uhr hatten die beiden den Gipfel ihrer Tagestour erreicht und befanden sich bereits im Abstieg.

In einem Serpentinenbereich auf rund 2500 Metern stürzte der Bub 20 bis 30 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und blieb bewusstlos liegen. Der Vater, der zum Unfallzeitpunkt vor seinem Sohn unterwegs war, stieg zu ihm hinunter und setzte einen Notruf ab.