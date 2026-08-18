Zwölfjähriger in Tirol bei Bergtour rund 30 Meter abgestürzt

Ein zwölfjähriger Bub aus den Niederlanden ist Dienstagvormittag bei einer Bergtour mit seinem 46-jährigen Vater in Längenfeld im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) 20 bis 30 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Der Vater stieg daraufhin zu seinem verletzten Sohn ab und alarmierte die Rettungskräfte. Der Zwölfjährige wurde von der Crew eines Notarzthubschraubers geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Dort wurde er auf der Intensivstation behandelt, berichtete die Polizei am Abend. Der Unfall hatte sich auf einem markierten Wanderweg vom sogenannten "Gänsekragen" in Richtung "Winnebachseehütte" ereignet. Die beiden Niederländer befanden sich im Abstieg, als es im Bereich einer Serpentine auf 2.500 Metern Seehöhe aus bisher unbekannter Ursache zu dem Absturz kam. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt vor dem Sohn gegangen.