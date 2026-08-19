Nicht jede Babytrage passt von Anfang an

13 Babytragen sind vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) und der deutschen Stiftung Warentest getestet worden. Acht Modelle wurden für "gut" befunden, fünf seien ein "durchschnittlich", berichteten die Fachleute am Mittwoch. Gute Tragen gibt es ab 70 Euro. Allerdings sind laut Test einige Modelle für Babys in den ersten Lebensmonaten nicht zu empfehlen, obwohl sie von den Herstellern dafür angepriesen werden.

Babytragen lassen den Nachwuchs Wärme, Körpernähe und den Herzschlag der Eltern spüren. "Zudem können sie die gesunde körperliche Entwicklung von Babys unterstützen - vorausgesetzt, sie ermöglichen eine ergonomische Haltung", so der VKI. Getestet wurden Vollschnallen-Tragen, Tragetücher und Kombi-Tragen, die einen Hüftgurt mit den Vorteilen eines Tragetuchs verbinden. Die Preise reichen von 40 bis 250 Euro. Gute Kombi-Tragen und Tragetücher sind bereits ab 70 Euro erhältlich, Vollschnallen-Tragen ab 175 Euro.

"Eine gute ergonomische Gestaltung ist besonders wichtig, weil die Hüfte nach der Geburt noch nicht vollständig ausgebildet und daher formbar ist. Orthopäden empfehlen deshalb, Babys vor allem in den ersten sechs Monaten in der Anhock-Spreiz-Haltung zu tragen", erläuterte VKI-Projektleiter Christian Undeutsch. "Dabei sitzt der Po am tiefsten, die Beine des Babys sind leicht gespreizt und angezogen."

Kombi-Tragen und Tücher punkteten bei der kindgerechten Gestaltung. In einigen der geprüften Vollschnallen-Tragen sitzen Babys hingegen ergonomisch nicht optimal. Bei einem Carrier lässt sich der Sitzsteg nicht verstellen, dadurch befindet sich das Kind beinahe im Spagat vor dem Bauch, zudem werde der untere Rücken kaum gestützt, so die Testerinnen und Tester.

Drei der Vollschnallen-Tragen sind - entgegen der Herstellerempfehlung - laut den Konsumentenschützern erst ab einem Alter von sechs Monaten ergonomisch nutzbar: Bei BabyBjörn Baby Carrier Harmony, Infantino Flip 4-in-1 convertible carrier und Nuna Cudl Clik "hängen etwa die Beinchen herab oder der Kopf wird nicht ausreichend gestützt". Auch bei der Kombitrage Boppy ComfyGrow sollte aufgrund der Rückenlänge der Trage gewartet werden, bis das Kind ab rund drei Monaten groß genug dafür ist.

Vollschnallen-Tragen sind einfach in der Handhabung, während Kombi-Tragen und Tragetücher mehr Flexibilität bieten. Beratung und Ausprobieren helfen, das passende Modell zu finden. Für das Baby sind vier Punkt besonders wichtig: freie Atemwege, gute Stützung von Kopf bis Kniekehlen, die natürliche Rundung des Babyrückens sowie ein verstellbarer Steg, der von Kniekehle zu Kniekehle reicht und die Anhock-Spreiz-Haltung unterstützt.