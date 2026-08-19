Wiener "Auszeit-WG": Gericht fällt ersten Beschluss

Wie es im Fall des ersten Bewohners der Wiener "Auszeit-WG" weitergeht, entscheidet am heutigen Mittwoch das Bezirksgericht Innere Stadt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Konkret geht es in der mündlichen Verhandlung um die "Ausgestaltung der freiheitsbeschränkenden Maßnahme", sagte Sprecher Markus Riedl der APA. Bei Unzulässigkeit muss der 13-Jährige sofort entlassen werden. Der junge Intensivtäter befindet sich seit 13. Juli in der Einrichtung.

Der Teenager wurde im Rahmen des Überprüfungsverfahrens nach dem Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG) bereits von einem gerichtlich bestellten Gutachter für Kinder- und Jugendpsychiatrie und einem Sachverständigen für Heil- und Sonderpädagogik in Augenschein genommen. "Er muss beurteilen, ob die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen durch andere ersetzt werden können", hatte Riedl vergangene Woche erklärt. Die Gutachter sollen nun im Rahmen der Verhandlung ihre Einschätzung abgeben. Mit einem Ende der Verhandlung ist spätestens gegen 14.00 Uhr zu rechnen.

Die Bewohnervertretung innerhalb des Vertretungsnetzes hatte Ende Juli - wie vorgesehen - die Überprüfung der Freiheitsbeschränkung nach dem Heimaufenthaltsgesetz beantragt. Das Gericht stufte die Freiheitsbeschränkung daraufhin in einer ersten Anhörung als vorläufig zulässig ein.

Die rechtliche Grundlage der Wohngemeinschaft mit zwei Betreuungsplätzen gilt unter Experten dennoch als strittig. Das Heimaufenthaltsgesetz regelt eigentlich Freiheitsbeschränkungen für psychisch kranke oder geistig behinderte Bewohnerinnen und Bewohner von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen mit einer Mindestkapazität von drei Betreuungsplätzen zur Verhinderung von Selbst- oder Fremdgefährdungen. "Diese medizinischen Voraussetzungen liegen bei unmündigen jugendlichen Straftätern aber typischerweise nicht oder nur ausnahmsweise vor", argumentiert unter anderem der emeritierte Wiener Universitätsprofessor für Medizinrecht Christian Kopetzki in einem Artikel aus dem August 2025. Das HeimAufG bilde "daher keine taugliche Grundlage für einen erzwungenen Aufenthalt in Heimen oder sonstigen Einrichtungen und schon gar nicht für eine behördliche Einweisung", heißt es darin weiter.

Vergangene Woche hatte bereits der renommierte Verfassungsrechtler Heinz Mayer auf die fehlende Mindestkapazität der Einrichtung hingewiesen. "Ein Haus mit zwei Plätzen ist kein Heim", sagte Mayer der APA mit Verweis auf das Gesetz. Die für die Kinder- und Jugendhilfe zuständige Magistratsabteilung 11 (MA 11) und das Justizministerium betrachten dafür hingegen die gesamte Größe des Trägers als maßgeblich.

Der Bursche wird in der WG von Sozialpädagogen, Therapeuten sowie Psychologen betreut. Die psychiatrische Versorgung des 13-Jährigen erfolgt laut MA 11 durch einen Psychiater des Trägers "neue wege". Ob künftig auch die Wiener Psychosozialen Dienste (PSD) eingebunden werden, ist noch offen. Laut APA-Informationen dürfte eine Beteiligung des PSD zumindest zeitweise geplant gewesen sein.

Ein der APA vorliegendes Konzeptpapier des Trägers aus dem Juli, das sich in einer nahezu identischen Version auch im Gerichtsakt findet, steht seit mehreren Wochen in der Kritik. Der forensische Kinder- und Jugendpsychiater Patrick Frottier sowie der Österreichische Berufsverband der Sozialen Arbeit (OBDS) attestierten dem Papier unter anderem "gravierende Mängel" sowie fehlende fachliche Grundlagen.