SPÖ attackiert ÖVP-Bauernbund
Streit um Baulandabgabe spitzt sich zu: „Wir machen nichts mit der Brechstange“
Die SPÖ geht mit dem ÖVP-Bauernbund hart ins Gericht. Landtagsvizepräsidentin Elisabeth Blanik wirft ihm wegen der Blockade der Baulandabgabe mangelnde Solidarität vor.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Die Baulandabgabe wird zum Kraftakt der schwarz-roten Landesregierung. Die SPÖ übt harsche Kritik am ÖVP-Bauernbund, LHStv. Josef Geisler will sich die Bedenken der Bauernkammer genau anschauen.
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