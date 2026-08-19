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Kommentar
Bloß kein Eigentor
Kommentarvon Peter Nindler
Beim Stadionumbau in Wattens spielt eine emotionale Gemengelage eine große Rolle: Das Sportland Tirol will sich aber nicht erneut blamieren, deshalb wird das Projekt nicht scheitern.
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