Erdgeschoss 15 Zentimeter unter Wasser: Rohrbruch in Rietz forderte Feuerwehr

Weil ein Schließen der hauseigenen Zuleitung den steigenden Wasserpegel in einem Einfamilienhaus nicht stoppen konnte, musste schließlich die Hauptleitung der Gemeindestraße abgedreht werden. Der Schaden dürfte beträchtlich sein.

Es war mitten in der Nacht, als die BewohnerInnen eines Einfamilienhauses in Rietz aus dem Schlaf gerissen wurden: Am Mittwoch gegen 2 Uhr kam es im Gebäude zu einem massiven Wassereintritt. Innerhalb kürzester Zeit stand das Erdgeschoss rund 15 Zentimeter unter Wasser, berichtet die Polizei.

Der Grund: offenbar ein Rohrbruch – nur wo, war unklar. Sofort wurde die hauseigene Zuleitung abgedreht. Doch das nützte nichts. Der Pegel im Erdgeschoss stieg stetig an. Erst die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Silz konnte den Wasserfluss stoppen, indem sie die Hauptleitung der ganzen Straße abdrehte.

Die anschließenden Auspump- und Aufräumarbeiten im betroffenen Wohnhaus dauerten bis etwa 4 Uhr früh an.

Grabungsarbeiten noch in der Nacht begonnen

Um die Ursache des Schadens rasch zu beheben, wurde im Auftrag der Gemeinde sofort mit Grabungsarbeiten an der betroffenen Leitung begonnen. Wie hoch der entstandene Sachschaden im Wohnhaus ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Er dürfte jedoch beträchtlich sein.