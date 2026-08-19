250.000 Kubikmeter Geröll
Aufräumen nach den Murenabgängen in Tirol: „Irgendwann gibt es keinen Platz mehr“
Eine der Muren, die im Vorjahr in Gschnitz für verheerende Schäden sorgte. Ein Teil des Materials wurde zur Errichtung von Schutzdämmen verwendet.
© Rapp
Nach dem Murenabgang ist vor dem großen Aufräumen. Doch wohin mit den Tonnen von Geröll, die zu Tal gedonnert sind? Über hohe Kosten für die Gemeinden und die Notwendigkeit, einen Teil des Materials einer Wiederverwertung zuzuführen.
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