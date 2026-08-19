Zufallsfund: Kontrolle führte zu Hanf-Plantage in Lienzer Wohnung

Ein Besuch der Polizei endete für einen 33-jährigen Osttiroler am Dienstag mit einer Reihe von Anzeigen. Als die Beamten an seiner Wohnungstür läuteten, flog eine illegale Cannabis-Plantage auf. Zudem stellten die Beamten verbotene Waffen sicher.

Eigentlich wollten die Beamten der Polizeiinspektion Lienz am Dienstagvormittag lediglich einen behördlichen Auftrag vollstrecken. Doch der Besuch bei dem 33-jährigen Österreicher nahm eine unerwartete Wendung.

Bereits an der Wohnungstür nahmen die Polizisten einen markanten Cannabisgeruch wahr. Als der Mann schließlich die Tür öffnete und den Beamten entgegentrat, wurde der Duft so intensiv, dass kein Zweifel mehr bestand. Die Beamten leiteten daraufhin umgehend eine Hausdurchsuchung ein.

Der Verdacht bestätigte sich rasch: In den Wohnräumen stießen die Ermittler auf eine Cannabis-Plantage. Neben den lebenden Pflanzen stellten sie mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz sicher. Schwarzmarktwert: Tausende Euro.

Waffen trotz aufrechtem Verbot im Haus

Bei der weiteren Durchsuchung stieß die Polizei zudem auf eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser sowie ein Butterflymesser. Da gegen den Osttiroler ein rechtskräftiges Waffenverbot besteht, war der Besitz dieser Gegenstände illegal. Die Waffen wurden beschlagnahmt.