Schlägerei in Seefelder Lokal forderte zwei Verletzte

Seefeld – Eine nächtliche Auseinandersetzung in einem Lokal in Seefeld hat in der Nacht auf Mittwoch für zwei Männer im Krankenhaus geendet.

Drei ungarische Staatsbürger im Alter von 40, 45 und 49 Jahren gerieten kurz nach Mitternacht in Streit, der rasch in eine Schlägerei ausartete, berichtet die Polizei. Dabei erlitt der 40-Jährige Verletzungen an der rechten Gesichtshälfte. Der 45-Jährige trug Verletzungen hinter dem rechten Ohr sowie an der Hand davon.

Motiv unklar