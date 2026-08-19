Schlägerei in Seefelder Lokal forderte zwei Verletzte
Seefeld – Eine nächtliche Auseinandersetzung in einem Lokal in Seefeld hat in der Nacht auf Mittwoch für zwei Männer im Krankenhaus geendet.
Drei ungarische Staatsbürger im Alter von 40, 45 und 49 Jahren gerieten kurz nach Mitternacht in Streit, der rasch in eine Schlägerei ausartete, berichtet die Polizei. Dabei erlitt der 40-Jährige Verletzungen an der rechten Gesichtshälfte. Der 45-Jährige trug Verletzungen hinter dem rechten Ohr sowie an der Hand davon.
Motiv unklar
Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in die Innsbrucker Klinik bzw. ins Krankenhaus Hall transportiert. Das Motiv der tätlichen Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Seefeld geführt. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet. (TT)