Heuer fällt Entscheidung: Dürfen sich Single-Frauen künftig ihren Kinderwunsch erfüllen?

Das Einfrieren von Eizellen auch ohne medizinische Indikation wird in Österreich ab April 2027 erlaubt. Ob der Verfassungsgerichtshof auch das Verbot der medizinisch unterstützten Fortpflanzung (Samenspende) für Alleinstehende kippt, ist für Juristin Anna Gamper von der Universität Innsbruck aber noch offen.