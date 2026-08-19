Alterslimit offene Frage
Heuer fällt Entscheidung: Dürfen sich Single-Frauen künftig ihren Kinderwunsch erfüllen?
In neun europäischen Ländern, darunter Österreich, gilt für alleinstehende Frauen noch das Verbot der medizinisch unterstützten Fortpflanzung.
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Das Einfrieren von Eizellen auch ohne medizinische Indikation wird in Österreich ab April 2027 erlaubt. Ob der Verfassungsgerichtshof auch das Verbot der medizinisch unterstützten Fortpflanzung (Samenspende) für Alleinstehende kippt, ist für Juristin Anna Gamper von der Universität Innsbruck aber noch offen.
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