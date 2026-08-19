Vermisstenfall nach 35 Jahren geklärt: 22-Jähriger kam auf der Nordkette ums Leben

Ein Knochenfund im Karwendelgebirge hat zur Klärung eines Vermisstenfalls aus dem Jahr 1991 geführt. Ein DNA-Abgleich bestätigte, dass ein auf der Brandjochspitze gefundener Knochen von einem damals abgängigen Italiener stammt.

Bei einer Wanderung auf der Nordkette in Innsbruck entdeckte vor rund zwei Monaten ein 41-Jähriger mehrere Knochenteile. Diese lagen in einer Schotterreise im Bereich der Vorderen Brandjochspitze. Da erst nicht klar war, ob es sich um menschliche Knochen oder doch die eines Tieres handelte, wurden die elf Knochen von der Alpinpolizei geborgen und der Gerichtsmedizin Innsbruck zur Untersuchung übergeben.

Die anthropologische und gerichtsmedizinische Untersuchungen ergaben, dass einer der Knochen menschlichen Ursprungs ist, teilte die Polizei nun mit. Auch eine DNA-Analyse wurde durchgeführt. So konnte dieser einem seit dem Jahr 1991 vermissten, damals 22-jährigen Italiener zugeordnet werden.

Todesursache nicht mehr festzustellen

Bereits damals wurde nach dem Eingang der Vermisstenanzeige vermutet, dass sich der junge Mann im Bereich der Innsbrucker Nordkette aufgehalten hatte. Eine sofort eingeleitete, großangelegte Suchaktion im alpinen Gelände verlief jedoch ergebnislos.