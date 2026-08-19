Baby-News bei ÖSV-Slalom-Ass: „Willkommen auf der Welt, kleiner Mann“

Eine Olympia-Medaille blieb Michael Matt im Februar in Italien verwehrt, den schönsten Triumph streifte der Tiroler ÖSV-Slalom-Spezialist ohnehin im Sommer ein. Der 33-Jährige gab auf Instagram bekannt, zum zweiten Mal Vater geworden zu sein. „Willkommen auf der Welt, kleiner Mann“, schrieb Matt unter ein Foto, das ihn mit seiner Tochter und dem neugeborenen Familien-Neuzugang zeigt.