Über den Dächern Reuttes
Burg Ehrenberg zeigt sich mit neuer Wucht: Ursprüngliche Dimension augenscheinlich
Burgengeschäftsführer Armin Walch und der stv. Leiter der Bauhütte Ehrenberg, Walter Mages, inspizieren in luftiger Höhe den Baufortgang an der höchsten Stelle des Hohem Stockes.
© Helmut Mittermayr
Die Burgenwelt ist nicht mehr wie sie war – und zeigt sich doch weitaus originalgetreuer als die vergangenen 200 Jahre. Der Hohe Stock ist nach historischem Vorbild wiederhergestellt. Die eigene „Bauhütte“ schafft dabei Wunder.
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