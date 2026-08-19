Einladung zum Geburtstag: Kerschbaumeralm feiert 100 Jahre

Das Ausflugsziel in den Lienzer Dolomiten hat eine lange Geschichte hinter sich. Am 6. September wird Hüttenjubiläum mit Messe und Musik gefeiert.

Der 15. August 1926 ist die Geburtsstunde der Kerschbaumeralm-Schutzhütte. Aus diesem Anlass lädt die Sektion Lienz des Österreichischen Touristenklubs zur Geburtstagsfeier am 6. September. Beginn ist um 11.45 Uhr mit einer von Dekan Franz Troyer zelebrierten Messe vor der Hütte, Begrüßung, Ansprachen, einem Rückblick auf die Historie des Schutzhauses und musikalischem Ausklang.

Die Hütte liegt auf 1902 Metern Seehöhe. Die mühsame Erschließung erfolgte zu Beginn vom sogenannten „Amlacher Gassl“, später Hirschbrunnhütte oberhalb des Klammbrückele aus. Durch den Bau eines Forstweges in mehreren Etappe bis zum heutigen Wegende beim Brandgraben verkürzte sich im Laufe der Jahre die Tragestrecke von 800 auf ca. 400 Höhenmeter. Diese wurden mit eigener Körperkraft, Saumtieren, später der Tragtierstaffel des österreichischen Bundesheeres und schließlich mit Hubschrauber überwunden.

Trotzdem wurden im Laufe der Jahre immer wieder Neuerungen und kleinere Umbauten durchgeführt. Erst durch die Fertigstellung einer modernen Materialseilbahn im Jahr 2010 waren die Voraussetzungen geschaffen, viele bis dahin aufgeschobene Baumaßnahmen umzusetzen. Die bedeutendsten waren der Bau einer biologischen Kläranlage, der Hüttenzubau für Sanitär- , Pächter- und Lagerräume, Erneuerung der Fenster, Erneuerung des Daches, Bau einer Photovoltaikanlage, Neuinstallation der Elektrotechnik. Insgesamt wurden im Laufe der letzten 25 Jahre fast eine Million Euro verbaut.