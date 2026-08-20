Coup über Nachbar Kufstein
Ruderboot steuerte ins Cup-Achtelfinale: Ebbser feierten Sieg-Premiere wie Norweger
Vor toller Kulisse setzten sich Marcello Dindl (Nr. 7) und Felix Ploner (23) mit Ebbs gegen Kufstein durch.
© FC Kufstein/Manuel Hofer
Bei Tirol-Ligist Ebbs ist man sich relativ sicher: Der 2:1-Heimerfolg über Westligist Kufstein war der erste Pflichtspielsieg gegen den großen Nachbarn überhaupt. Das wurde ausgiebig zelebriert. Nach Fügen (in Volders) und St. Johann (in Kundl) flog der dritte Westligist in der dritten Runde aus dem Kerschdorfer Tirol Fußball-Cup.
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