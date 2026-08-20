Ruderboot steuerte ins Cup-Achtelfinale: Ebbser feierten Sieg-Premiere wie Norweger

Bei Tirol-Ligist Ebbs ist man sich relativ sicher: Der 2:1-Heimerfolg über Westligist Kufstein war der erste Pflichtspielsieg gegen den großen Nachbarn überhaupt. Das wurde ausgiebig zelebriert. Nach Fügen (in Volders) und St. Johann (in Kundl) flog der dritte Westligist in der dritten Runde aus dem Kerschdorfer Tirol Fußball-Cup.