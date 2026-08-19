Heuer extrem starker Anstieg
Immer mehr Gewaltopfer werden an der Innsbrucker Klinik betreut
Mit dem Satz „Ich muss zu Dr. Viola“ können Betroffene von Gewalt unauffällig auf ihre Lage aufmerksam machen.
© Tirol Kliniken
Vor fünf Jahren führte die Innsbrucker Klinik den Gewaltschutz-Code „Dr. Viola“ ein, drei Jahre später wurde eine eigene Ambulanz für Betroffene aufgebaut. 800 Menschen fanden so seither Hilfe – allein heuer waren es bereits mehr als 200. Woran das liegen könnte und wie sich das Programm weiterentwickeln soll.
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