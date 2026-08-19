Immer mehr Gewaltopfer werden an der Innsbrucker Klinik betreut

Vor fünf Jahren führte die Innsbrucker Klinik den Gewaltschutz-Code „Dr. Viola“ ein, drei Jahre später wurde eine eigene Ambulanz für Betroffene aufgebaut. 800 Menschen fanden so seither Hilfe – allein heuer waren es bereits mehr als 200. Woran das liegen könnte und wie sich das Programm weiterentwickeln soll.