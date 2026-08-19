Forstunfall am Großvolderberg: 63-Jähriger wurde von Baum getroffen

Bei einem Forstunfall im Bereich der Weindlaste am Großvolderberg ist am Mittwoch ein 63-Jähriger verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr während Holzschlägerungsarbeiten. Der 63-Jährige und ein 55-Jähriger waren mit der Aufarbeitung von Holz beschäftigt. Der Ältere zog dabei mithilfe der Seilwinde eines Traktors einen Baum in Richtung einer Straße.

Laut Polizei verkeilte sich der Baum zunächst kurz. Als der Stamm sich wieder löste, wurde er gegen den 63-Jährigen geschleudert. Der Mann erlitt Verletzungen an den Beinen verletzt. Sein 55-jähriger Arbeitskollege setzte sofort einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Hall in Tirol geflogen. (TT)