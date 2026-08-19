Psychischer Ausnahmezustand
Mann und Frau in Telfs attackiert: Passant hielt Angreifer auf, bis Polizei eintraf
In Telfs kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz in der Obermarktstraße. Ein 45-Jähriger hatte offenbar grundlos einen 34-Jährigen und eine 60-Jährige attackiert. Die Frau wurde dabei verletzt. Ein 32-Jähriger konnte den Angreifer festhalten, bis die Polizei eintraf.
Als die Beamten den 45-Jährigen festnahmen, versuchte er die Polizisten zu beißen und anzuspucken. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)