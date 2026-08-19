Mike Oldfields Tubular Bells am 15. September im Congress Innsbruck
Das Beste aller drei „Tubular Bells“ Alben wird von einer Live-Band unter der Leitung von Oldfields Wegefährten Robin Smith präsentiert.
Mit „Tubular Bells“ hat Mike Oldfield 1973 nicht bloß sein Debütalbum veröffentlicht – er hat ein experimentelles Instrumentalalbum komponiert, das die Entwicklung des britischen Progressive-Rock massiv mitgeprägt hat. Das Album wurde nicht nur zu einem Nummer-1-Erfolg, es gilt heutzutage als meistverkauftes Instrumentalalbum aller Zeiten. Nicht zuletzt auch, weil die Titelmelodie für den Horrorfilm „The Exorcist“ verwendet wurde. 1992 folgte „Tubular Bells II“, das sowohl die motivischen Themen und theatralischen Variationen seines Erstwerks als auch seine Grenzen mit innovativem Spirit weiter ausbaute. Auch auf „Tubular Bells III“, das das Werk 1998 vollendete, experimentierte der Komponist weiter mit den vielseitigen Einflüssen zwischen musikalischer Avantgarde, klassischer Musik und Modernität wie elektronischer Musik und Rockmusik.
Anknüpfend an die ausgedehnten Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von „Tubular Bells“ wird eine groß besetzte Live-Band unter der Leitung und mit Arrangements von Oldfields langjährigem Mitstreiter Robin Smith am 15. September im Saal Tirol des Congress Innsbruck zu sehen sein, die das gesamte Album „Tubular Bells I“ in voller Länge sowie erweiterte Passagen aus „Tubular Bells II“ und „III“ und den weltweiten Hit „Moonlight Shadow“ aufführen wird. Robin Smith verspricht einen „unvergesslichen Abend“.
Tickets gibt es unter www.oeticket.com