Zirkuszauber in den Swarovski Kristallwelten: Nur noch bis 30. August

Wer das Sommerfestival „Bonjour, Paris!“ in den Swarovski Kristallwelten noch erleben möchte, sollte sich beeilen: Nur noch bis 30. August bringt das renommierte Circus-Theater Roncalli französisches Flair, Artistik und Unterhaltung nach Wattens. Mehrmals täglich begeistern Artistinnen und Artisten mit spektakulären Darbietungen unter freiem Himmel und sorgen für unvergessliche Momente bei Groß und Klein.

Neben dem Zirkusprogramm laden die Wunderkammern zu einer faszinierenden Reise durch Kunst, Licht und Kristall ein. Angenehm kühl auch an heißen Sommertagen präsentiert sich die Installation „Silent Light“, die in eine magische Winterlandschaft entführt und auch im Sommer echten Schnee erleben lässt.