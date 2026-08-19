„Unmöglich“ gibt es nicht: Paralympics-Sieger Johannes Aigner bei den „Lichtblicken“

Johannes Aigner gehört mit 21 Jahren zu den erfolgreichsten Para-Skirennläufern Österreichs. Im Gespräch mit Marianne Hengl erzählt er von seiner Familie, den alltäglichen und den sportlichen Herausforderungen, die seine Sehbeeinträchtigung mit sich bringen.

Fünfmal Gold bei den Paralympics, viermal Weltmeister – und dabei ist Johannes Aigner erst 21 Jahre alt. Der Para-Skirennfahrer wurde – ebenso wie seine Zwillingsschwester Barbara und seine Schwester Veronika – mit dem Grauen Star geboren. „Eigentlich lässt sich die Augenkrankheit gut operieren“, sagt er im Gespräch mit Marianne Hengl. Bei den drei Geschwistern verhinderte er, dass sich die Augen entwickeln konnten. „Ich sag’ immer, ich habe Baby-Augen.“

Ihre stark eingeschränkte Sehkraft hat sie aber nicht abgehalten, schon als Kinder das Skifahren zu lernen. „Unsere Eltern haben uns dabei immer unterstützt“, sagt Johannes Aigner. In der neuen Folge der „Lichtblicke & Wegweiser“ spricht er über seine Familie, über alltägliche Herausforderungen und sportliche Erfolge.

📽️ Video | Marianne Hengl im Gespräch mit Johannes Aigner

Was nah vor seinen Augen ist, sagt Aigner, kann er gut erkennen. Das Smartphone ist ihm dabei eine große Hilfe. „Wenn die Speisekarte recht klein gedruckt ist, fotografiere sie ich ab und ziehe sie größer.“ Überhaupt gibt es mittlerweile viele Hilfsmittel, die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen den Alltag erleichter. Nur dass er nicht Auto fahren kann, schränke ihn sehr ein.

Dass er als Leistungs­sportler so erfolgreich ist, liegt nicht nur an seinem Ehrgeiz und der vielen Zeit, die er das ganze Jahr in sein Training steckt. Es ist auch seine Familie, die ge­meinsam das scheinbar Unmögliche möglich macht. „Unsere Eltern haben uns immer ausprobieren lassen. Und dann haben wir halt geschaut, was dabei herauskommt“, sagt er und lacht. (TT.com)