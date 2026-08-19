Tech-Triller im Landestheater

„Codeborn“ ist neuestes Musiktheater zwischen Vision und zivilisatorischem Kontrollverlust: In der fiktiven Welt Benthos wird eine gesamte Gesellschaft der Macht einer Künstlichen Intelligenz ausgesetzt und beginnt sich auf perfide Weise zu verwandeln. Was sich rationaler Erklärung entzieht, entfesselt neue Begehrlichkeiten: Grenzen verschwimmen, alte Ordnungen zerfallen, virtuelle Räume versprechen Nähe, Glück und Zugehörigkeit. Doch der Preis dieser neuen Freiheit ist hoch.