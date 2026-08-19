Nach Mord an achtjähriger Tochter in der Steiermark: Vater zeigt sich geständig

Trotz des Geständnisses des Vaters durchleuchtet die Polizei weiter das Umfeld der Familie in Kumberg. Bisher gab es keine Polizeieinsätze bei der Familie, sie war unauffällig.

Kumberg – Nach dem Tod einer achtjährigen Steirerin hat der Vater am Mittwoch vor der Polizei gestanden. Er gab an, dass er nach Streitigkeiten mit seiner Partnerin Suizid begehen wollte. Zuvor wollte er die Tochter töten. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen aufgrund von starkem Blutverlust in Folge der schweren Schnitt- und Stichverletzungen gestorben ist.

Streit vor der tödlichen Attacke

Der 37-Jährige gab gegenüber den Ermittlern an, dass er am Montagabend Streit mit seiner Lebensgefährtin und Mutter der gemeinsamen Töchter hatte. Danach dürfte er ins Kinderzimmer gegangen sein und dort gegen 22.45 Uhr mit einem Messer seine ältere Tochter attackiert haben. Er fügte ihr tödliche Schnitt- und Stichwunden zu. Anschließend ging er ins Badezimmer, wo er sich selbst verletzte, um Suizid zu begehen. Er wurde aber von den Einsatzkräften gefunden und rechtzeitig medizinisch versorgt. Für das Kind dagegen war es zu spät. Es starb wenig später im Krankenhaus.

Großfamilie in kleinem Haus

Die Ermittler führen trotz des Geständnisses weitere Erhebungen im Umfeld durch. Der Mann hatte gemeinsam mit seiner Partnerin, den gemeinsamen zwei Töchtern sowie mit seinem Bruder, dessen Ehefrau und deren drei Kinder in einem nicht allzu großen Haus zusammengelebt. Die Großfamilie soll vor rund zehn Jahren dort eingezogen sein. Bis dato war sie polizeilich unauffällig. Bei der sichergestellten mutmaßlichen Tatwaffe handelte es sich um eine Art japanisches Küchenmesser mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge. (TT, APA)

Hilfsangebote Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Dort findet man Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in ganz Österreich. Für Jugendliche gibt es eine eigene Seite. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Weitere Ansprechpartner: Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Frauenhelpline: 0800/222-555.