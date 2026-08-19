Empfehlungen für Hundehalter
Aus tödlicher Kuhattacke gelernt: TVB listet Wanderwege abseits von Weiden auf
Kuhherden können auf Hunde aggressiv reagieren. Der TVB empfiehlt Hundehaltern deshalb spezielle Wanderrouten.
© Ramona Waldner/TVB Osttirol
Im Mai wurde eine Frau in Osttirol beim Spazierengehen von einer Kuhherde getötet. Jetzt empfiehlt der TVB „kuhfreie“ Wanderwege, die vor allem Hundehaltern ans Herz gelegt werden. Denn Zusammenstöße von Hund und Rind können besonders leicht tragisch enden.
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