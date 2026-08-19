Konzerthighlights in Hall

Zum Saisonauftakt von musik+ erklingen Werke von Henry und William Lawes, zwei prägenden Komponisten des englischen 17. Jahrhunderts. In einer Zeit von Bürgerkrieg, Loyalität und Verlust spiegelt ihre Musik die politischen Umbrüche unter Charles I. wider. Sopranistin Dorothee Mields und das Hathor Consort gestalten ein bewegendes Programm über Klang, Treue und Vergänglichkeit.

Di. 20.10.2026, Hall, Salzlager – 19.30 Uhr: Liebste, verweile noch; Die Komponistenbrüder Henry & William LAWES; Dorothee Mields – Sopran; Hathor Consort; Ltg: Romina Lischka

Quartissimo: Zwei preisgekrönte Geschwisterpaare mit umfangreichem Repertoire – am 24.11. im Haller Kurhaus. © Laura Kerber

Quartissimo, das junge Tiroler Streichquartett, widmet sich bei musik+ zwei Legenden der Moderne: Maurice Ravel und György Ligeti. Ravels einziges Streichquartett sorgte einst für heftige Kontroversen, Ligetis „Métamorphoses nocturnes“ entstand unter den Bedingungen der kommunistischen Diktatur in Ungarn und zählt heute zu den eindrucksvollsten Quartetten des 20. Jahrhunderts.