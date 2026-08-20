Geiselnahme befürchtet
Großeinsatz in Völs: 36-Jähriger drohte Ehefrau und fuhr mit gemeinsamen Sohn davon
Bei der vermeintlichen Geiselnahme in Völs kamen auch Cobra-Beamte (hier bei einer Übung) zum Einsatz.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
In der Thurnfelsstraße gab es Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei. Die Sondereinheit Cobra rückte ebenso an, wie eine Verhandlungsgruppe – weil anfangs eine Geiselnahme befürchtet wurde. Hintergrund war der Streit eines Paares um die gemeinsamen Kinder.