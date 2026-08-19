Ermittlungen laufen

Großeinsatz wegen angeblicher Geiselnahme in Völs: Sachlage ist derzeit noch unklar

Bei der vermeintlichen Geiselnahme in Völs kamen auch Cobra-Beamte (hier bei einer Übung) zum Einsatz.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann