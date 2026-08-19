Suche geht weiter

Vermisstenfall im Oberland wird immer rätselhafter: Die Abgängigen sind ein Paar

Innsbrucker Wasserretter mit dem Jetski bei der Suche nach der Frau, die Zeugen am Montagmorgen im Inn gesehen haben. Die Suchaktion wurde am Mittwoch bis Innsbruck ausgedehnt.
© Liebl Daniel
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Das Landeskriminalamt hat den Fall übernommen, ermittelt in alle Richtungen und schließt weder einen Unfall noch eine Gewalttat aus. Aber noch immer ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vermisstenfällen und der Sichtung einer Frau im Inn besteht.